Mps | in appello condanne annullate | assolti Viola e Profumo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Sentenza ribaltata eper Alessandroe Fabrizionel processo d'sul caso Mps. La Corte d'di Milano ha infatti assolto(ex presidente dell'istituto di credito senese ed ex ammistratore delegato di Leonardo) e(ex amministratore delegato di Rocca Salimbeni), azzerando la condanna a 6 anni di carcere che era stata inflitta ai due manager per false comunicazioni sociali e aggiotaggio nel processo di primo grado.Annullata anche la sanzzione pecuniara pari a 800 mila euro nei confronti di Banca Mps, finita sul banco degli imputati per responsabilità amministrativa di società per reati commessi da propri dirigenti.Sentenza di assoluzione anche per Paolo Salvatori, ex presidente del consiglio ...