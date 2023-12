Mps | il governo brinda all' assoluzione di Viola e Profumo Fusione nel 2024 Da BancoBpm a Unicredit | i pretendenti

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Alessandroe Fabriziosono stati assolti. Di più: per la Corte d’Appello di Milano il fatto non sussiste. In buona sostanza, i due manager, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, non hanno commesso alcun illecito nella contabilizzazione dei famosi derivati Santorini e Alexandria. Si può eccepire che i due abbiano trovato una situazione già compromessa, con una precedente gestione per certi versi dissennata che prima aveva acquistato Banca Antonveneta per nove miliardi di euro, poi aveva cercato di porre rimedio al disastro sottoscrivendo pericolosi strumenti derivati. “Scurdarsi ‘o passato” non si può:hanno visto i loro nomi trascinati nel fango per anni. Segui su affaritaliani.it