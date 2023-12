Mourinho trema per la coppia Dybala Lukaku | la notizia su Roma Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La partita di ieri contro la Fiorentina rischia di costar grosso a José, visto l’infortunio die l’espulsione di. Le ultime sui due con vista sulla sfida col. Ieri sera laha pareggiato per 1-1 la sfida dell’Olimpico contro la Fiorentina. Se il risultato non è del tutto da buttare, a far preoccuparesono i due fuoriclasse giallorossi,. Ad oggi i due rischiano grosso verso il big match della 17ª giornata di Serie A contro il. Apprensione per Mou suLa sfida contro la Fiorentina rischia di costare veramente tanto alladi José. L’allenatore portoghese ha prima visto alzare ...