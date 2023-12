Altre News in Rete:

Mourinho si sfoga dopo Roma - Fiorentina e cita Cicerone: le sue parole sui social

Poi pubblica lo striscione in cui i tifosi scrivono: "Joséromanista a vita" e scrive " Grazie Grazie" con i cuori ...

Roma, cosa c'è dietro l'ennesimo sfogo di Mourinho Sky Sport

Ecco chi è il raccattapalle che ha portato il pizzino di Mourinho a Rui Patricio

ROMA - Nei minuti finali e concitati di Roma- Fiorentina Mourinho non si è affidato più soltanto alle parole, ma è intervenuto anche con un pizzino, consegnato a un raccattapalle, per difendere l'1-1.

Roma, sfogo nel tunnel dopo l’infortunio: spunta il video

Serata complicata per la Roma contro la Fiorentina, giallorossi in nuova emergenza infortuni e assenze in un video lo sfogo negli spogliatoi ...