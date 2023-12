Altre News in Rete:

Mourinho e la scena del silenzio per i presunti errori arbitrali: la Roma in 9, finisce 1 - 1 con la Fiorentina

José, come spesso gli accade, ha inscenato la solita stucchevole protesta silenziosa contro gli arbitri e i presunti errori: lui è tutti i tesserati della Roma non si sono presentati davanti ...

La Roma vince, ma Mourinho le ruba la scena: attacca l'arbitro prima e parla solo portoghese dopo… Diciamo la verità ... Bloooog!

Colpo di scena Roma, Mourinho rischia l'esonero: futuro in bilico in caso di sconfitta a Cagliari Fanpage.it

Mourinho e la scena del silenzio per i presunti errori arbitrali: la Roma in 9, finisce 1-1 con la Fiorentina

Roma – Fiorentina finisce 1-1, al termine di una partita tesa e convulsa e con un finale acceso. La squadra di Mourinho va in vantaggio con Lukaku, poi si fa male Dybala e la Roma si spegne. Nel ...

Mourinho e il ‘pizzino’: ecco chi è il raccattapalle che lo ha portato a Rui Patricio

José Mourinho fa parlare di sé anche quando il club resta in silenzio stampa. Dopo l'espulsione di Lukaku i giallorossi si sono ritrovati in 9 e lo Special One non voleva rischiare di perdere un punto ...