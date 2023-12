(Di lunedì 11 dicembre 2023) Dopo Roma-Fiorentina il tecnico giallorosso, come tutta la squadra, non ha parlato. Ma questa mattina ha deciso di pubblicare un post su Instagram Josérompe ilall'indomanidecisione di non parlare al termineta all'Olimpico tra Roma e Fiorentina. "Ilè unasecondo Marco Tullio

Altre News in Rete:

Mourinho cita Cicerone: "Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione"

Nella prima il mister dice a Burdisso "i fratelli sono sempre i fratelli"; nella seconda ringrazia la curva sud per lo striscione "romanista a vita"; l'ultima contiene il bigliettino ...

Mourinho cita Cicerone, silenzio una delle arti conversazione La Gazzetta di Mantova

Roma-Fiorentina, Mourinho rompe il silenzio e cita Cicerone Adnkronos

Mourinho cita Cicerone: “Il silenzio è una delle grandi arti della conversazione”

Dopo Roma-Fiorentina il tecnico giallorosso, come tutta la squadra, non ha parlato. Ma questa mattina ha deciso di pubblicare un post su Instagram ...

Roma, Dybala fuori 10 giorni: tornerà contro il Napoli

Tra Mourinho restato in silenzio per non incorrere in altre polemiche dopo il deferimento in sospeso e uno stadio, alla presenza dei Friedkin, ancora una volta schierato per la conferma ...