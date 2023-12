MotoGP | Francesco Bagnaia | “Ci attende un 2024 complicato”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Secondo mondiale consecutivo portato a casa e subito si mette nel mirino il terzo…si è raccontato ai microfoni dellae ha provato a ripercorrere la stagione appena percorsa, buttando però un occhio anche alla prossima. L’obiettivo infatti sarà quello di provare a confermarsi ancora una volta su altissimi livelli e soprattutto cercare di portare a casa un altro titolo. Ecco dunque quali sono state le sue parole pronunciate ai canali ufficiali della: “Aver centrato il secondo titolo consecutivo è molto importante” Crediti foto: Pagina Facebook del pilotaQueste dunque le parole di Pecco riprese da OA Sport: “Avere centrato il secondo titolo consecutivo è qualcosa di molto importante per me. Dopotutto negli ultimi 20 anni sono ...

Altre News in Rete:

MotoGP 2023, tutti i record della stagione!

Italia 2023, Mugello:Bagnaia (Ducati) GERMANIA i 233.196 spettatori presenti al Sachsenring hanno rappresentato un record storico e il GP di Germania è diventato l'evento sportivo ...

MotoGP, Francesco Bagnaia: "Grazie a Martin per avermi spinto al massimo. Il 2024 L'asticella si alzerà ancora" OA Sport

Marquez show in Francia, Bagnaia e Martin “esterni”: i sorpassi più belli del 2023 La Gazzetta dello Sport

MotoGP 2023, tutti i record della stagione!

LA NOVITA' SPRINT Martin, vicecampione del mondo in MotoGP nel 2023, è il pilota che in questa stagione ha vinto il maggior numero di Sprint (nove) davanti a Bagnaia (4), Brad Binder e Alex Marquez ...

Quartararo pronto a seguire le orme di Marquez e Morbidelli

Il francese, in scadenza a fine 2024, non ha nascosto l'ipotesi di tenere in seria considerazione la partenza dalla Yamaha.