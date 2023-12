Mostra dedicata ad Andy Warhol | set interattivo di Grittini a Napoli

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) LaUniverso, a cura di ABO, ospita la performance di arte serigrafica del fotografo e stampatore GiulianoIn occasione dell’esposizione “– Universo”, in corso al Museo della Fanteria di Roma (P.zza Santa Croce in Gerusalemme, 9), venerdì 15 e sabato 16 dicembre (ore 15.30), si svolgerà la performance inedita del fotografo, artista e stampatore milanese Giulianoe di Linda. La, curata da Achille Bonito Oliva e prodotta da Navigare srl, diventerà per due giorni un vero e proprio laboratorio della tecnica utilizzata dal grande inventore della Pop Art. Nelle due giornate i visitatori dellaassisteranno dal vivo alla riproduzione di immagini iconiche ...