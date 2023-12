Montepaschi | assolti in appello Viola e Profumo | l’ex Presidente | “Sono emozionato”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il Monte dei Paschi, istituto storico nel panorama bancario italiano, ha vissuto una giornata di scosse e risonanze nei mercati finanziari a seguito della sentenza di secondo grado emessa dalla seconda corte penale d’di Milano. La notizia principale è stata l’assoluzione degli ex vertici della banca, tra cuiAlessandroamministratore delegato Fabrizio, dall’accusa di irregolarità di bilancio. La decisione rappresenta una svolta significativa rispetto al verdetto di primo grado, in cuierano stati condannati a sei anni di reclusione ciascuno per i reati di aggiotaggio e false comunicazioni sociali.del collegio sindacale, Paolo Salvadori, ...