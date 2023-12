Mondragone | cadavere di donna trovato in casa | era in un baule sigillato con nastro adesivo

Leggi su 2anews

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il corpo è stato scoperto, dopo una telefonata di un cittadino al numero di emergenza, nella camera da letto di un’abitazione a. Ildi unadi 77 anni è statoin un’abitazione di, in provincia di Caserta. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto in camera da