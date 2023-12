(Di lunedì 11 dicembre 2023) La boutique progettata dallo studio di architettura Küchel Architectspresenta nel cuore di St.il suo primostore interamente dedicato al mondo di. Performance e stile convivono in questa nuova casa, dove il brand celebra il suo Dna legato alla montagna e all'eccellenza tecnica. Lo spazio presenta il meglio di

Altre News in Rete:

Cortina Fashion Weekend fa brillare le Dolomiti

Durante la Cfw sarà svelato l'avveniristico pop - up store diall'interno di Franz Kraler in corso italia 119, con la collezionededicata al dopo sci. Legno e oro per il ...

Moncler in alta quota: aperto il primo store dedicato al mondo Grenoble Pambianconews

Moncler apre a St. Moritz il primo store dedicato alla label Grenoble FashionNetwork.com IT

Moncler Grenoble apre flagship a St. Moritz e lancia campagna globale

Moncler presenta nel cuore di St. Moritz il suo primo flagship store interamente dedicato al mondo di Moncler Grenoble. Performance e stile convivono in questa nuova casa, dove il brand celebra il suo ...

Moncler apre a St. Moritz il primo store dedicato alla label Grenoble

Moncler ha inaugurato nel cuore di St. Moritz il primo flagship store interamente dedicato alla sua label Grenoble, con la quale la griffe celebra il suo DNA legato alla montagna e all’eccellenza tecn ...