Moggi attacca De Laurentiis | «Preferisce arrivare quarto che vincere | così non paga i premi dei giocatori»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L’ex dirigente sportivo, Luciano, ha voluto rispondere ad alcune affermazioni del presidente del Napoli, Aurelio De, in diretta su Twitch. Il patron azzurro, in occasione della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti, aveva detto a proposito dello scudetto: “Abbiamo sempre detto che non si può, se non con gli imbrogli,ogni anno, perché peruno scudetto ci vogliono delle condizioni che non sono sempre le stesse. Anche i, seppure non siano cambiati, non rispondono sempre nella stessa maniera”. La risposta di«Ha detto ‘solo con l’imbroglio si puòil secondo campionato’. Questo non lo capisco affatto. Parlare di imbroglio mi sembra una cosa inappropriata. Verrebbe da dire a De ...