Modifiche Statuto Friuli-Venezia Giulia | audizione di Fedriga e Roberti

(Di lunedì 11 dicembre 2023) ROMA – Martedì 12 dicembre, alle ore 12, la Commissione Affari costituzionali della Camera, nell’ambito dell’esame della proposta di legge sullealla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recantespeciale della Regione, svolgerà, in videoconferenza, l’di Massimiliano, presidente della Regione autonoma, e di Pierpaolo, assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e immigrazione della Regione. E’ quanto fa sapere, tramite una nota, l’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

