Modi per aumentare lo spazio disco su PC

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Se è vero che le nuove memorie interne sono sempre più grandi, è anche vero che le foto ed i video immagazzinati in esso diventato così numerosi che, alla lunga, possono diventare problematici per losul. Inoltre su molti PC portatili sono montati memorie poco capienti (la media è di circa 500 GB) che necessitano di liberarefrequentemente rispetto ai PC fiss (dove si trovano anche memorie di 1 TB o 2 TB). Se il nostro PC rientra in questo tipo di problematiche (memoria interna sempre piena o poco capiente), vediamo insieme tutti idiloper evitare che le prestazioni generali rallentino e per poter salvare nuovi file, foto e video senza dover cancellare niente o quasi. LEGGI ANCHE -> Cosa fare se l'hard disk del ...