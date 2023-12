Mo | Gallant | ' Hamas ha sottovalutato la rappresaglia di Israele'

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Tel Aviv, 11 dic. (Adnkronos) -“haladi” dopo gli attacchi del 7 ottobre. Lo ha detto al Daily Mail il ministro della Difesa israeliano Yoav, aggiungendo che "è difficile portare le democrazie a combattere le guerre, ma, una volta che ci troviamo in un conflitto, siamo molto più forti perché combattiamo per difendere i nostri valori". Secondo, inoltre, gli aiuti raccolti dagli attivisti filo-palestinesi vengono utilizzati dal terrorismo globale. “La propaganda dista influenzando le università e le proteste e vengono versati soldi che stanno attivando reti terroristiche in tutto il mondo”, ha aggiunto.

