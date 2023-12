Mo | Consiglio Difesa | condanna per brutalità Hamas | preoccupa antisemitismo

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Ilsupremo di, riunitosi al Quirinale sotto la presidenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "hato senza riserve lecommesse dain Israele lo scorso 7 ottobre, con atti di terrorismo che hanno causato più di mille morti deliberatamente tra i civili –tra questi tre italiani– e portato al rapimento di più di duecento persone tra i quali donne, bambini e anziani". L'organismo, si legge nel comunicato emesso al termine della riunione "Ha anche espressozione per gli atti diperpetrati in molte parti del mondo e in Italia. In relazione al conflitto in atto è indispensabile il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da". Alla riunione hanno ...