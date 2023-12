Mirko nel tigurio? Vittorio rischia grosso Gli autori | Torna indietro!

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Cosa è successo al Grande Fratello? Imprevisto notturno. I fatti: sabato scorso c'è stato il colpo di scena:Brunetti ha lasciato il gioco. Un vero colpo, visto che animava le dinamiche del reality. Secondo molti gieffini, però, potrebbe trattarsi di uno scherzo ed è per questo che credono che sia chiuso nel tugurio.Menozzi si è introdotto, ma Greta Rossetti e Giuseppe Garibaldi lo hanno chiuso dentro. Non è mancato il rimprovero da parte degli: “subito indietro nella casa“. Panico per, che ad un certo punto urla: “Ma chi è che mi ha chiuso qui?“. Grazie a questo imprevisto gli altri concorrenti hanno capito che l'addio dinon era affatto un gioco. Tutto vero.

Altre News in Rete:

Grande Fratello: "Sara Ricci ha tirato in ballo cose di 25 anni fa per screditare Beatice Luzzi", parla un attore di Vivere

È guerra al Gf tra Sara Ricci e Beatrice Luzzicorso dell'ultima puntata del Grande Fratello , ... Leggi anche Perla Vatiero provata dall'eliminazione diBrunetti dal Gf Il conduttore Alfonso ...

Grande Fratello, Mirko eliminato nella puntata del 9 dicembre: Sara, Perla, Marco e Vittorio in nomination Fanpage.it

Imprevisto al GF, Vittorio si intrufola nel tugurio e resta chiuso: "Mirko" Biccy

Masterchef Italia 2023, la conferenza stampa di presentazione: parlano i giudici

Condividi su Lunedì 11 dicembre, dalle ore 11:45, si svolge la conferenza stampa di Masterchef Italia 2023. Il celebre programma di cucina torna in onda su Sky Uno a partire dalla prima serata di giov ...

Serie C, il Foggia pareggia 0-0 con il Potenza allo Zaccheria

FRANCESCO LOIACONO - Quarto pareggio interno del Foggia, che impatta 0-0 con il Potenza allo “Zaccheria” nella diciasettesima giornata di andata del girone C di Serie C. Terzo pareggio per 0-0 in casa ...