Mirko incastrato al Grande Fratello | lei nella casa lo ha confessato | “Un figlio da me”

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Magicamente e soltanto dopo l’inaspettata eliminazione diBrunetti, Greta Rossetti ha cominciato ad aprirsi come un fiume in piena a proposito dell’ormai ex concorrente, anche se tanti fan credono che sia nascosto da qualche meandro del2023. La rivelazione scioccante di lei sul ragazzo. Se soltanto due settimane fa si credeva che tra Perla Vatiero eBrunetti fosse tutto pronto il tanto sognato ritorno di fiamma, dopo la rottura a Temptation Island, tutto è cambiato. Lui si era detto deluso da Greta Rossetti, ma quando è entrata al2023 ha fatto marcia indietro. Oggi lo scoop. “Unda me”., cosa hanno detto alQuesta volta c’è da ...