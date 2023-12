Minturno Resistenza | violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale | 26enne ai domiciliari

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 11 dicembre 2023)– I Carabinieri del NO.R.M. – Sezione Radiomobile di Formia (LT), hanno arrestato in flagranza di reato un uomo classe 1997 di origini napoletane e residente in Scauri di(LT), già noto alle forze dell’ordine, per reati contro il patrimonio e in violazione delle norme in materia di sostanze stupefacenti, per i delitti L'articolo Temporeale Quotidiano.