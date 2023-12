Milano | un operaio muore schiacciato dal carico di una gru

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Undi 28 anni è mortodaldi una gru, stamattina, a. La tragedia è avvenuta in un cantiere edile in via Parravicini, nella zona della Stazione Centrale, intorno alle ore 9. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco. L', di origine egiziana, è rimastomentre si trovava sotto ilal decimo piano di una struttura in costruzione, caduto dalla gru dopo un cedimento. La ricostruzione della dinamica dell'infortunio è in corso da parte del personale di Ats intervenuto sul posto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l'uomo stava lavorando con alcuni colleghi e durante la movimentazione dell'autogru una cassaforma - un involucro prefabbricato utilizzato per contenere le colate di cemento armato ...

