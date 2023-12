Milano | un altro morto sul lavoro | operaio schiacciato in cantiere

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Undi 28 anni di origini egiziane è rimastoda una cassaforma metallica al decimo piano di unedile a. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Parravicini angolo Sammartini. L'- secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco - stava lavorando con altri colleghi quando durante la movimentazione di una autogru il manufatto si sarebbe sganciato non dandogli scampo.

