Milano | operaio di 28 anni muore schiacciato dal carico di una gru

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Undi 28è morto adopo essere rimastodaldi una gru in un cantiere edile. Stava lavorando con altri operai al decimo piano di una struttura in costruzione in via Parravicini non lontano dalla stazione Centrale. Intorno alle 9 una cassaforma, ossia un involucro prefabbricato utilizzato per contenere le colate di cemento armato, si è sganciato da un’autogru, cadendogli addosso. I soccorritori, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, hanno potuto solo constatare la morte di Mohammed Elsughir. Il 28enne, di origine egiziana, è arrivato in Italia duefa: aveva lavorato nei cantieri per 12prima di raggiungere uno dei suoi tre fratelli. Sposato, lascia una figlia di 3in Egitto. Sul caso sta ...