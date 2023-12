Milano | operaio 28enne muore schiacciato in cantiere edile

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Adnkronos) – Incidente mortale sul lavoro a. Undi 28 anni di origini egiziane è rimastooggi da una cassaforma metallica al decimo piano di un. L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 9 in via Paravicini angolo Sammartini. L'stava lavorando con altri colleghi quando durante la movimentazione di

Altre News in Rete:

Incidenti sul lavoro, morto un operaio a Milano. Schiacciato da una cassaforma metallica in un cantiere

Ennesima morte bianca questa mattina a. Undi 28 anni di origini egiziane è rimasto schiacciato da una cassaforma metallica al decimo piano di un cantiere edile . L'incidente è avvenuto intorno alle 9 in via Paravicini ...

Milano, operaio muore schiacciato dal carico di una gru TGCOM

Milano,operaio 28enne muore schiacciato RaiNews

Il carico di una gru si sgancia: operaio muore schiacciato a 28 anni

Tragedia questa mattina a Milano, dove un operaio di 28 anni ha perso la vita mentre si trovava sul posto di lavoro. Il giovane è infatti rimasto intrappolato sotto una cassaforma metallica al decimo ...

Incidenti sul lavoro, un operaio muore schiacciato dal carico di una gru

MILANO – Un operaio di 28 anni è morto schiacciato dal carico di una gru a Milano. L’incidente è avvenuto in un cantiere edile in via Parravicini, nella zona della stazione centrale, intorno alle ore ...