Milano | domani pm interrogano deejay indagato con figlio La Russa per stupro

(Di lunedì 11 dicembre 2023), 11 dic. (Adnkronos) - Tommaso Gilardoni, 24 anni,insieme all'amico Leonardo Apache Laper violenza sessuale, sarà sentitomartedì 12 dicembre, in procura a, dall'aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Rosaria Stagnaro che indagano sul presuntoavvenuto lo scorso 19 maggio a casa del presidente del Senato Ignazio La, dopo una serata esclusiva in un club del centro di. Il giovane, che vive e lavora a Londra, comparirà per la prima volta davanti ai magistrati e dovrà rispondere dell'accusa mossa nella denuncia della presunta vittima, la quale riferisce che Leonardo "mi confermò che sia lui e sia il suo amico avevano avuto un rapporto con me a mia insaputa". Nella denuncia ...

Altre News in Rete:

Borse UE caute. Focus su banche centrali

Finale poco mosso per la borsa di, così come per le altre borse di Eurolandia, in una giornata priva di grandi spunti per l'...appuntamento importante della settimana è in calendario, ...

Previsione meteo Milano: domani nuvoloso con foschia, poi schiarite Tempo Italia

Meteo MILANO Previsioni fino a 15 giorni » ILMETEO.it iLMeteo.it

Inter, Darmian: "Non è facile, ma vogliamo il primo posto"

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - "Lo sapevamo già prima dell'inizio del girone quanto fosse difficile affrontare la Real Sociedad. Domani scenderemo in campo come abbiamo sempre ...

Livia Pomodoro, dalla toga al teatro Una commedia greca sulla felicità

Chi l'avrebbe mai detto che proprio dalla Grecia, il Paese europeo forse più piegato dalla crisi economica, sarebbe arrivata una commedia sulla ricerca della felicità Figli e figlie, produzione dell ...