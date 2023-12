Milano capitale di Tinder | è la prima città in Italia per incontri con l’app di dating Ma i giovani hanno perso la speranza di avere una relazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Se negli anni ’80 era la “da bere” dei manager rampanti, quelli (e quelle) con le giacche dalle spalle over size e i cellulari pesanti come mattoni dentro la valigetta, oggiraggiunge un altroto. Ma meno patinato e appariscente: è latop degliscelta dagli utenti di, laapp tra le più famose al mondo. E non è neppure lavolta. Il capoluogo lombardo si conferma infatti per il secondo anno consecutivo meta preferita dalla Gen Z: ragazzi e ragazze che dopo aver preso contatto sulla celebre piattaforma scelgono di conoscersi per davvero. Magari per un giro sui Navigli, una passeggiata in Galleria, una puntata in un localino di Brera. A svelarlo la funzionalità passport, che permette di mettere “mi ...