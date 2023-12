Milan | ufficiale il ritorno di Ibrahimovic | svelato il ruolo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilha ufficializzato ildi Zlatan, ex attaccante svedese, con undirigenziale RedBird, società proprietaria del, haildi Zlatanin rossonero. COMUNICATO – «RedBird Capital Partners (“RedBird”) ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimovi? (“Ibra”) come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche ildi Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC. Ibra è uno dei giocatori di calcio più iconici di questo sport a livello mondiale. Ha lasciato il segno in ogni squadra in cui ha giocato, vincendo 34 trofei tra Malmö, Ajax, ...