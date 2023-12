Milan | ufficiale il ritorno di Ibrahimovic | svelato il ruolo

Leggi su notizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Zlatanriparte dal. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, per lo svedese la prima esperienza dietro la scrivania. Ecco il suo. Nuovo matrimonio trae Zlatan. Dopo le diverse esperienze da calciatore, lo svedese ha deciso di iniziare la sua esperienza dietro la scrivania proprio con i rossoneri. Una sfida che l’ex attaccante vuole vincere per due motivi: per dimostrare di poter ottenere dei risultati importanti anche da dirigente e per rilanciare la squadra di Stefano Pioli dopo un periodo non facile. E’ildial– Notizie.com – © LapresseLa strada è lunga e ci vorrà dal tempo per vedere i primi risultati del lavoro di, ma il ...