Milan | Scaroni sul ritorno di Ibra | «Riaverlo con noi è una vittoria»

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Le parole di Paolo, presidente del, sulin società di Zlatanhimovic. I dettagli Paolo, presidente del, ha commentato al Financial Times deldihimovic in rossonero. PAROLE – «incarna ciò che significa essere un campione. Durante la sua permanenza nel Club, abbiamo tutti visto la sua etica del lavoro, la sua determinazione e la sua incessante ricerca del successo. Avere lui come consulente sia per la proprietà che per il senior management è unasotto ogni aspetto mentre continuiamo a dedicare il massimo impegno per riportare ACai vertici del calcio europeo».