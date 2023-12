Milan presuntuoso | cos' ha fatto Pioli | quello che pochi hanno notato | pietra tombale sul mister?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) L'Inter è un'onda anomala. È impressionante l'autorità, la qualità, la forza con cui travolge l'Udinese. Ed è incredibile la connessione con il pubblico, qualcosa di raro a inizio stagione, quando i traguardi sono lontani. La squadra gioca per i tifosi e i tifosi cantano per la squadra, è un dare e ricevere continuo, un rapporto intimo e speciale. Un esempio? Inzaghi riceve un'ammonizione e lo stadio gli dedica un coro. L'Inter si piace ma non si compiace, come accadeva nelle stagioni passate. Avrebbe potuto sottovalutare l'Udinese, gli ingredienti c'erano tutti: una formazione in crisi e una superiorità tecnica così ampia da poter inserire il risparmio energetico in vista dell'impegno decisivo per il primo posto nel girone di Champions. Invece la capolista si mangia il campo. Merito dei giocatori ma anche di chi li guida: Inzaghi è sempre più "europeo" perché riesce a convincere i ...