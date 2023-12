Milan | le condizioni di Kjaer verso il Newcastle | prove di recupero

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ilè in ansia per lediin vista del. I rossoneri sperano fino all’ultimo di recuperare il difensore danese, ma il giocatore non è ancora certo di partire con i compagnil’Inghilterra. Ilspera in unextremis, così da averlo almeno in panchina. Impossibile invece vederlo titolare dal primo minuto. La decisione finale verrà però presa solo al termine dell’allenamento di domani, prima che la squadra parta alla volta di. Solo a quel punto si saprà se il giocatore sarà convocato o meno. In ogni caso il titolare al centro della difesa delsarà quindi ancora una volta Theo Hernandez. Il francese ha dimostrato di saper ricoprire abbastanza bene quel ruolo. Ovvio, per essere ...