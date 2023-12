Milan in Europa League? Condò | «I rossoneri possono vincerla»

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Arrivando terzo in Championsilandrebbe ine pernon sarebbe la fine del mondo. Secondo il giornalista, infatti, ipotrebbero addirittura vincere la coppa. Dagli studi di Sky Sportha infatti detto: «Per ilè appesa a un sogno la permanenza in Champions, resta concreta l’ipotesi di scendere in, e lì provare a. Ma occorre battere il Newcastle a casa sua e il secondo tempo di Bergamo non dà certezze». Per superare il turno in Champions, infatti, ildovrà vincere e al tempo stesso dovrà sperare nella sconfitta del PSG contro il Borussia Dortmund. Iperò ...