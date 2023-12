Milan-Ibrahimovic | è ufficiale | sarà advisor della proprietà

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nuovo capitolo tra Zlatane ildopo le due esperienze da calciatore. Stavolta dietro una scrivania e al fianco di RedBird, società di gestione degli investimenti proprietaria del club rossonero, che si affida all’ex fuoriclasse svedese per “rafforzare la cultura vincente”. L’annuncio, atteso da settimane, è stato fatto dal fondo di investimenti americano. Ibrapartner operativo e “collaborerà con il team di investimento globalesocietà” ricoprendo “il ruolo di senior”, e lavorando “in stretto coordinamento” cone management con un “ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali”. Ibra si occuperà tra l’altro di “sviluppo dei giocatori e formazione per alte prestazioni” e progetti ...

