Milan | Ibrahimovic è il nuovo “senior advisor del club e partner operativo di RedBird”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 dicembre 2023) C’è l’ufficialità di Zlatannuova risorsa di. Non del. Infatti l’intestazione del comunicato porta il logo della proprietà del. Sarà quindi uomo di Cardinale, Zlatan, e non di Pioli con cui però lavorerà a stretto contatto. Infatti avrà dimora fissa aello e sarà il collante tra squadra e proprietà. Nel comunicato diffuso daviene anche chiarto il ruolo di Zlatan. “Capitals (“”) ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimovi? comeper il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di...