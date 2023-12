Milan | Furlani | “Un leader come Ibra nella dirigenza sottolinea impegno per futuro successo”

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Giorgio, amministratore delegato del, ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno in società di Zlatanhimovic: “Portare undel suo calibrorimarca il nostroper ildel club a beneficio di giocatori e tifosi. Siamo fortunati ad avere accesso alla creatività di Zlatan e alla sua ampia rete di relazione nel calcio europeo così da continuare a elevare il club su un palcoscenico europeo“. Ha poi parlato anche Paolo Scaroni, presidente del: “Nel corso della sua permanenza nel club, la sua etica del lavoro – unita alla sua determinazione e all’incessante ricerca del– è stata sotto gli occhi di tutti....

