Milan | due nomi per la difesa a gennaio

(Di lunedì 11 dicembre 2023): duenella lista dei dirigenti rossoneri per lanella prossima finestra di calciomercato aCome riferito dal Corriere della Sera, sono due le opzioni del calciomercato delper quanto riguarda il reparto difensivo a. Una porta al ritorno di Gabbia dal prestito al Villarreal; un’altra a Kelly del Bournemouth, già bloccato per l’estate a parametro zero. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Altre News in Rete:

Mazzarri: "Il Napoli tira male in porta, non si può entrare in porta sempre con l'uno - due"

...Serie A football match between Interand Cagliari at the Giuseppe Meazza Stadium inon ... Bisogna trovare anche il gol da fuori, non si può entrare in porta sempre con l'uno -". IL RESTO ...

Milan, a gennaio almeno due-tre colpi: da Jonathan David fino a Kelly, tutti i candidati TUTTO mercato WEB

Milan, dopo Newcastle le strade sono due. O è storia o continuerà la crisi di dicembre Milanpress

Champions: Inzaghi 'turnover Domani qualcosa cambierò"

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - 'Qualcosa, come ho sempre fatto, cambierò. È un momento in cui abbiamo difficoltà nelle rotazioni, ci sono ...

Mps, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola assolti in Appello: il titolo scatta in Borsa

sono stati assolti in appello a Milano, assieme alla banca, nel processo per falso in bilancio e aggiotaggio sul filone delle indagini che riguarda la contabilizzazione dei derivati Santorini e ...