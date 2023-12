Migliori difese d’Europa | in vetta c’è un italiano | ma non in Serie A

Leggi su notizie

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il Nizza di Francesco Farioli sta stupendo tutti in Francia e non solo: subisce pochissimi gol ed è ancora imbattuto in Ligue 1 La miglior difesa dei top 5 campionati europei si trova in Francia ed è allenata da un. È l’ormai famosissimo Nizza di Farioli, che da inizio stagione sta facendo molto parlare di sé. Fino a ora ha subito solo quattro gol in Ligue 1, cioè quasi tre volte meno del PSG, ed è secondo in classifica. Sono numeri da big del calcio europeo e mondiale, ed è tutto grazie al giovane tecnico che in passato ha allenato anche in Italia e in Turchia. La “Linea Maginot” del Nizza è la migliore(Ansa) – Notizie.comIl Nizza sta consolidando la sua ottima fase difensiva anche grazie alle sue grandi qualità nel gioco aereo. Sono infatti la terza squadra in Francia con la più alta percentuale di successo in questa specialità ...