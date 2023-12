Migliore Fiaso | ' modello ponte Morandi per ristrutturare ospedali'

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - "Purtroppo senza cambiare le regole è difficile utilizzare i fondi per l'edilizia sanitaria ex articolo 20. Vanno cambiate le regole rispetto alla catena di responsabilità nell'allocazione delle risorse. Noi abbiamo un esempio straordinario in Italia che è stata la