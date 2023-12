Migliore Fiaso | ' modello ponte Morandi per ristrutturare ospedali'

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (Adnkronos Salute) - "Purtroppo senza cambiare le regole è difficile utilizzare i fondi per l'edilizia sanitaria ex articolo 20. Vanno cambiate le regole rispetto alla catena di responsabilità nell'allocazione delle risorse. Noi abbiamo un esempio straordinario in Italia che è stata la ricostruzione dela Genova, dove tutti insieme abbiamo risolto in brevissimo tempo una emergenza insormontabile. Con glidobbiamo fare lo stesso. Abbiamo chiesto che lo Stato, le regioni e le aziende si mettano intorno a un tavolo per verificare la situazione reale rispetto ad un regola tecnica, la norma antincendio, che è un presidio di sicurezza che vogliamo preservare. Ma dobbiamo avere il coraggio di fare una verifica puntuale con un piano di interventi che evidentemente deve essere di medio periodo". Così ...

Un quadro complessivo dettagliato relativo agli oltre mille ospedali italiani non è disponibile, spiega il presidente della, Giovanni. Il nodo è la difficoltà ad adeguarsi alla normativa e alle sue scadenze, non facili da rispettare sia per motivi logistici sia per la carenza di finanziamenti.

