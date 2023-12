Mìcol Mei | scrittrice e artista racconta Pola M

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023)Mei, in un’intervista,il progetto.M, un percorso artistico fotografico in seiroid finito anche su shopper In occasione della pubblicazione del progetto artistico diMei, intitolato.M, per il magazine Punto abbiamo voluto intervistare l’autrice per addentrarci più in profondità nella sua arte e nelle sue diverse possibilità. Vediamo insieme che cosa ha risposto alle curiosità che le abbiamo rivolto. Buongiorno, è un onore e un piacere che lei abbia accettato di partecipare a questa intervista. Lei nasce comedi un’opera che il pubblico ha amato tanto, “Il richiamo del dirupo” (Miraggi Edizioni), ma a uno sguardo più attento non potrà esser sfuggito che anche in quel romanzo l’arte non si ...