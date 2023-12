MES | Stabilità Finanziaria Eurozona

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Il meccanismo europeo di(MES): Un pilastro chiave dell’Unione Europea per la gestione della crisiIl Meccanismo Europeo di(MES) rappresenta uno degli strumenti fondamentali dell’Unione Europea per affrontare le sfide finanziarie e garantire laeconomica nella regione. Creato in risposta alla crisiche ha colpito l’Europa negli anni 2008-2009, il MES svolge un ruolo cruciale nel rafforzare la fiducia nei mercati finanziari e nell’assicurare ladell’euro. Origini e Scopo del MES Il MES è stato istituito con il Trattato sulla, il coordinamento e la governance nell’Unione economica e monetaria, noto anche come “Trattato Fiscal Compact”, firmato nel marzo 2012. Il suo obiettivo principale è ...