Mes | se ne parla il prossimo anno | la maggioranza se la prende comoda e spera di rinviare fino alle europee

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Sul Mes lase la. Nel tentativo di trovare un accordo interno a una coalizione spaccata sulla ratifica del Meccanismo di stabilità, richiesta a gran voce da tutta l’Ue: solo Roma, infatti, non ha ancora approvato la riforma bloccandone l’entrata in vigore. Il rinvio della discussione inmento è già stato ufficializzato nelle scorse ore, ma ora è il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a far capire che i tempi sarmolto più lunghi di quel che si pensa. Intervenendo al Forum Adnkronos, Crosetto fa riferimento a una ratifica nel. Crosetto rinvia ancora sul Mes: se nenel 2024, si prova ad aspettare le? Secondo il ministro la discussione sul Mes “potrà avvenire alla fine di ...

Altre News in Rete:

Le Europee, i sovranisti e le tensioni della destra - centro

... "Quella che vediamo è ancora in mano ai tecnocrati, non sinemmeno la stessa lingua Che ... non solo nella Lega, come dimostra la vicenda del. Forza Italia è per il sì al Meccanismo ...

Un calcio al Mes. Molinari, Lega: "Non se ne parla, abbiamo altre priorità" (di P. Salvatori) L'HuffPost

Mes, la Lega 'chiude': "Non se ne parla il 14 dicembre" Adnkronos

L'Ajuntament i el Girona ja parlen sobre com adequar Montilivi si es va a Europa

Lluc Salellas considera que la victòria i el lideratge en solitari de Primera situa la ciutat al focus "del futbol europeu i mundial" ...

Mes, governo in crisi: la Lega non vuole firmare, Forza Italia dice sì

Parla di “spettacolo indecente” e di “ignobile pantomima che brucia la credibilità residua dell’Italia in Europa” Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera. “Mentre Giorgia Meloni continua ...