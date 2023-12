Mes | Rampelli FdI | La discussione sarà probabilmente rimandata all' anno prossimo

Leggi su iltempo

(Di lunedì 11 dicembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 11 dicembre 2023 "Non conosco le più recenti decisioni dei capigruppo. Tuttavia mi pare che l'orientamento sia quello di superare il 14 dicembre. Ci sono dei decreti in scadenza, il calendario è particolarmente fitto. Poi si entrerà nella sessione di bilancio e quindi non ciproprio aula per qualche giorno. Presumibilmente lasul Mesrinviata ll'" lo ha detto il deputato Federico, di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza per la presentazione della kermesse Atreju. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev