Mes | P De Luca Pd | ' governo gioca col fuoco se non ratifica entro fine anno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Ilstando col. È necessariore la riforma del Mes in Italiaquest'e consentire la sua entrata in vigore per poter attivare uno dei principali strumenti innovativi previsti, il backstop, ossia il contributo al Fondo di risoluzione unico per le crisi bancarie". Così Piero Dedel Pd. "Questa nuova funzione Salva-banche consente infatti quasi di raddoppiare la dotazione finanziaria del Fondo alimentato dagli istituti di credito, che oggi vale quasi 80 miliardi, così da poter intervenire con le risorse del MES in caso di crisi bancarie contenendo i rischi di eventuale contagio per altri istituti, compresi quelli italiani. Il backstop del nuovo Mes rappresenta un vero e proprio estintore in grado di ...