Mes | Meloni | Schlein si chieda perché nessuno vuole attivarlo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Roma, 11 dic. (askanews) – Alcune “dichiarazioni” sul Mes “fanno anche abbastanza sorridere. Leggevo la segretaria del partito democratico Ellyche diceva che non possiamo tenere ferma tutta l’Europa. Forse non sa che esiste, chilo può tranquillamente attivare e semmai bisognerebbe interrgarsi sul”. Così la Premier Giorgia. “L’altra grande domanda che ho da fare ai partiti di opposizione è: ‘siete stati al governo 4 anni, manon lo avete ratificato se era così fondamentale farlo in tempi rapidi’, ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.