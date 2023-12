Meret | l’agente allo scoperto sul futuro | “Succederà al 100%”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Ildell’estremo difensore azzurro è ancora tutto da decidere: a chiarire i dubbi èdiFederico Pastorello La scorsa stagione sembrava che Alexavesse trovato la tanto ricercata fiducia tra i pali della porta del Napoli. Questa stagione invece si sono ripresentati i problemi di qualche anno fa. Complice senza dubbio l’emergenza infortuni in fase difensiva, con Mario Rui e Olivera ancora ai box, e le prestazioni altalenanti del resto del comparto,non sta dando sicurezze. Il suo posto da titolare è in bilico, e addirittura già contro il Braga in Champions League, come riportato anche da La Repubblica questa mattina, Mazzarri potrebbe preferirgli Gollini. Il suo contratto scade a fine anno, e la probabilità di vederlo lontano da Napoli sta man mano aumentando. A chiarire ...