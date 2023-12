(Di lunedì 11 dicembre 2023)- Ildi Marcoprogrammato perha generato non poche, non certo per la valenza artistica quanto per i costi . Nei giorni scorsi era trapelata la ...

Altre News in Rete:

Mengoni, il Comune di Cagliari risponde alle polemiche sul concerto di Capodanno

CAGLIARI - Il concerto di Marcoprogrammato per Capodanno a Cagliari ha generato non poche polemiche, non certo per la valenza artistica quanto per i costi . Nei giorni scorsi era trapelata la cifra di un milione e 250 mila ...

Capodanno: la risposta del Comune sull'esibizione con Mengoni RaiNews

Capodanno a Cagliari, Mengoni costerà un milione Replica del Comune Cagliaripad.it

Marco Mengoni, concerto di Capodanno a Cagliari. «Il costo non è di 1 milione, ma "solo" di 250 mila euro»

Sulle polemiche che hanno riguardato il presunto costo di un milione per il concerto di Marco Mengoni a Cagliari per la notte di Capodanno, arrivano oggi le repliche del Comune. Dopo ...

“Mengoni costa un milione”. Ma il Comune di Cagliari smonta la fake della sinistra

L'opposizione di sinistra accusa il Comune di Cagliari di spendere una cifra eccessiva per il concerto di Mengoni a capodanno ma la giunta smonta il caso ...