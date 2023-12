Mengoni | il Comune di Cagliari risponde alle polemiche sul concerto di Capodanno

(Di lunedì 11 dicembre 2023) “Ildesidera smentire e rettificare le informazioni precedentemente divulgate riguardanti il costo dell’organizzazione del2024. La cifra sommaria di 1 milione di euro, erroneamente diffusa a mezzo stampa, si rifà allo stanziamento generale dei fondi per tutti i festeggiamenti e le attività di Natale edella città di, i quali comunque non raggiungono concretamente suddetto importo”. Dopo le critiche, ildifa chiarezza. Nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere l’invito del capoluogo sardo a Marcoper organizzare unin occasione del, a causa di un presunto cachet stellare. Fonti locali parlavano infatti di una spesa totale di un milione di euro, con un ...

Sei società erano pronte a presentare i loro artisti: da settembre non erano mai state chiamate. E la gara è stata annullata solo oggi, da un dirigente diverso da quello che l’aveva indetta ...

