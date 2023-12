Meloni | Quello su Mes è un dibattito molto italiano e anche molto ideologico

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 dicembre 2023) Presente oggi alla presentazione del libro fotografico di Ansa, la premierè tornata a parlare del Patto di Stabilità. "Il tema per noi è degli investimenti - ha spiegato- Dopo di ché la trattativa è aperta, noi stiamo portando avanti un approccio pragmatico e credo che non si possa dire di sì a un Patto di stabilità che nessuno Stato potrebbe rispettare perché non sarebbe serio da parte nostra. Io vedo spiragli per una soluzione seria che tenga conto del contesto in cui operiamo". "L'Italia chiede una cosa banale: che gli investimenti fatti,incentivati dall'Ue, su alcune materie strategiche, vengano riconosciuti nella regole della governance. Non mi pare di dire una cosa folle se dico che non si può chiedere di insistere su certe priorità e dall'altro stabilire regole di governance che puniscono. Il tema per noi ...