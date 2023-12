(Di lunedì 11 dicembre 2023) Nella settimana pienissima parlamentare che si apre oggi, sarebbe prevista anche la ratifica del Meccanismo europeo di, all’ordine del giorno dei lavori della Camera giovedì 14 dicembre. Il tema non solo riaccende lo scontro tra maggioranza e opposizione, ma anche nello stesso schieramento di governo. Se Forza Italia si mostra più aperturista, la Lega alza le barricate. «Penso che il 14 dicembre non discuteremo di Mes. Il negoziato suldiè lontano dall’essere concluso», ha detto il capogruppo Riccardo Molinari. «La Lega pensa che il Mes sia uno strumento superato, ma aspetteremo di capire le indicazioni dellain merito». Più brutale lo stop di Claudio Borghi: «Piuttosto che ratificare il Mes mi taglio una mano». A mediare è il ministro agli Affari europei Raffaele Fitto: «Il Mes è un ...

Altre News in Rete:

Premierato, gli artefici di questa riforma prodigio si saranno chiesti perché cadono i governi

Il tempo ciquale delle due opzioni sia quella giusta. Certo, per citare Cavour, "i cupi ... Leggi Anche Premierato,insiste: 'Non tocchiamo i poteri del capo dello Stato'. Ma in audizione ...

Meloni dirà sì al Mes, ma prima vuole risposte su Patto di stabilità e bilancio Ue Linkiesta.it