Meg Ryan ricorda il momento in cui divenne famosa | Tutti mi parlavano come se mi conoscessero

(Di lunedì 11 dicembre 2023) La star di Harry, ti presento Sally ha raccontato il periodo in cui comprese di essere diventata una celebrità. Megin tutto il mondo ed etichettata'fidanzatina d'America' grazie al successo di filmHarry, ti presento Sally di Rob Reiner e Insonnia d'amore di Nora Ephron. Intervistata da Glamour,ha dichiarato di aver capito di essere diventatanei primi anni '80, dopo aver girato due episodi della soap opera Così gira il mondo. Recitava nella serie e guadagnava qualche compenso extra mentre studiava. Un giorno prese il treno per dirigersi in Connecticut a far visita a suo nonno. "mise mi. Ero'Oh, mio ...

La star di Harry, ti presento Sally ha raccontato il periodo in cui comprese di essere diventata una celebrità.

